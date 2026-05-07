Max Giesinger live in Koblenz
Für seine Fans in Koblenz wird es ein besonderer Abend: Wenn Max Giesinger auf die Bühne kommt, trifft ehrlicher Pop auf persönliche Geschichten und eine spürbare Nähe zum Publikum. Im Rahmen seiner aktuellen Tour 2026 macht der Singer-Songwriter Halt am Rhein – und bringt nicht nur seine bekannten Hits, sondern auch Songs seines aktuellen Albums „Glück auf den Straßen“ mit. Im Vorfeld des Konzerts hatten wir die Gelegenheit, mit ihm in einem Telefoninterview zu sprechen. Dabei wurde schnell klar: Trotz ausverkaufter Hallen und großer Reichweite hat sich Giesinger seine Bodenständigkeit bewahrt. Er spricht offen über seine Anfänge, die Herausforderungen des Musikerlebens und die besondere Energie, die Live-Auftritte für ihn ausmachen. Gerade der direkte Kontakt zu seinen Fans sei es, der ihn immer wieder antreibe – jeder Abend habe seine eigene Dynamik. Auch für die Show in Koblenz dürfen sich die Besucher auf ein intensives Live-Erlebnis freuen. Neben neuen Songs stehen natürlich auch die Klassiker auf der Setlist, die das Publikum mitsingen lässt. Giesinger versteht es, große Emotionen und intime Momente zu verbinden – mal nachdenklich, mal euphorisch, aber immer authentisch. Das Konzert findet am Freitag, 12. Juni 2026, um 20:00 Uhr auf der Sparkassenbühne der Festung Ehrenbreitstein statt – wohl eine der eindrucksvollsten Open-Air-Locations der Region. Tickets sind über offizielle Vorverkaufsstellen wie Eventim oder den Ticketshop des Veranstalters erhältlich, z.B. hier https://www.cafehahn.de/p~max-giesinger~521155 Die Tonaufnahme des Telefoninterviews findet ihr hier. Wer noch tiefer eintauchen möchte: Die Coverstory mit dem kompletten Live-Interview erscheint dann in unserer Juli-Ausgabe. Hier geht’s´ zum Interview