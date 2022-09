Bendorf. Die nächste Bendorfer Marktmusik zum Abendläuten am Freitag, 7. Oktober, 19 Uhr führt die Zuhörerinnen und Zuhörer im Zuge der diesjährigen Städtethematik nach Stuttgart. Kein geringerer als Prof. Dr. Ludger Lohmann konnte als Organist für diese Abendveranstaltung gewonnen werden.

Ludger Lohmann, der seine Schülerzeit in Neuwied verbrachte, studierte an der Musikhochschule Köln. Seine Doktorarbeit aus dem Jahre 1981 hat Maßstäbe gesetzt, die bis heute in der Auseinandersetzung mit alter Musik Orientierung bieten.

Internationale Preise (u.a. ARD-Wettbewerb) begleiten seine Laufbahn. Ab 1983 war er Professor für Orgelspiel an der Musikhochschule Stuttgart und gleichzeitig Organist an der Domkirche St. Eberhard.

Lohmann ist bis heute ein gefragtes Jurymitglied auf der ganzen Welt und gern gesehener Gast als Professor und Dozent auf dem

internationalen Parkett.

In seinem Notenkoffer bringt Lohmann Werke von Komponisten mit, die mit Stuttgart eng verwoben sind.

Neben Frohberger, Steigleder und Samuel de Lange steht aber auch eine Fuge von Bach auf dem Programm. Die originale Handschrift von Präludium und Fuge D-Dur BWV 532 befindet sich in der Württembergischen Landesbibliothek, die unmittelbar neben der Musikhochschule beheimatet ist, ganz im Herzen der Stadt gelegen.

Stuttgart kann auf eine lange und reiche Musikszene zurückblicken. Höfische Strukturen wurden im Laufe der Jahrhunderte von bürgerlichen Vorstellungen abgelöst. Oper, Sinfonieorchester – und nicht zu vergessen der Rundfunk – haben der Stadt ein reiches kulturelles Gepräge gegeben, bereichert durch eine sehr lebendige Chorszene auf höchstem Niveau.

Lydia Thomanek wird die Marktmusik in der Medarduskirche moderieren und den Text „Gottpsalm“ von Wilhelm Bruners vorstellen.

Foto: Ludger Lohmann präsentiert Werke von Komponisten, die mit Stuttgart eng verwoben sind.