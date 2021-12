Freitag, 17. Juni, 20 Uhr: Das ist der neue Termin für das vor zwei Tagen verlegte Gastspiel von Manfred Mann’s Earth Band mit special guest Ten Years After in der Rhein-Mosel-Halle Koblenz. Das Konzert war vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und wegen scharfer Richtlinien zur Einhaltung der sinnvollen Hygienebestimmungen verlegt worden. Zuvor hatte es bereits Verlegungen des Konzerts gegeben.

Die beiden Bands beim mit Spannung erwarteten Gastspiel in der Rhein- und Moselstadt haben Musikgeschichte geschrieben. Ten Years After standen vor mehr als 50 Jahren bereits auf der Bühne beim legendären Woodstock-Festival. Zwei der Mitglieder von damals – Schlagzeuger Ric Lee und Organist Chick Churchill – halten mit zwei kongenialen Neumitgliedern – Bassist Colin Hodgkinson und Gitarrist Marcus Bonfanti – weiterhin die Fahnen des gradlinigen british Rock hoch. Manfred Mann’s Earth Band sind ebenfalls seit mehr als fünf Jahrzehnten Garanten für erstklassige Liveshows bei der sie keinen ihrer unzähligen Hits („Davy’s On The Road Again“, „Don’t Kill It Carol“ und viele andere) auslassen.

Karten der verschobenen Show sind weiterhin gültig. Neue Tickets gibt es in Koblenz bei der Buchhandlung Heimes, Telefon (0261) 33493, Buchhandlung Reuffel, Telefon (0261) 303070, Tourist-Informtion, Telefon (0261) 1291610 sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Ticket-Hotline (0651) 9790770 und im Internet unter www.kultopolis.com

Foto:(Heiko Britz) Kultopolis GmbH

Quelle: Kultopolis GmbH