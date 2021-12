Unkel (ots) – In der Nacht zum Mittwoch versuchte ein bislang unbekannter Einzeltäter in ein Bürogebäude in der von-Werner-Straße in Unkel einzubrechen.

Wie ein Zeuge beobachten konnte, versuchte er mit einer Brechstange die Eingangstüre zum Gebäude aufzuhebeln. Der Zeuge beschrieb den Täter wie folgt:

Männliche Person, 180-190 cm groß, blaue Jeans, schwarze Turnschuhe, weiße Socken und eine Arbeitsjacke vermutlich der Marke Engelbert Strauss. Bei Eintreffen der Polizei war der Täter nicht mehr vor Ort, er soll nach Zeugenangaben in Richtung des Fritz-Henkel-Parks geflüchtet sein. Der Mann konnte trotz starken Polizeikräften und Absuche durch einen Polizeihubschrauber nicht mehr lokalisiert werden. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz,

02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Quelle: news aktuell GmbH