Oktober im Jugendkulturzentrum Lahnstein

Lahnstein. Am Samstag, 01. Oktober 2022 um 20.00 Uhr treffen auf der Bühne des Lahnsteiner Jugendkulturzentrums (JUKZ) drei außergewöhnliche Musiker aufeinander.

Daniel Stelter. Er verfolgt auf der einen Seite stetig seinen Weg als Solokünstler und Komponist und veröffentlichte inzwischen fünf Alben unter eigenem Namen. Auf der anderen Seite ist er ein Sideman für zahlreiche Studio- und Live-Produktionen und arbeitet mit Größen aus den verschiedensten Genres.

Die Europatournee mit der Jazzlegende Al Jarreau prägte seinen künstlerischen Weg genauso wie die Tourneen im Duo mit Lulo Reinhardt.

Cemil Qocgiri, der die Tenbûr für sich sprechen lässt. Sein virtuoses Spiel auf der Langhalslaute weiß zu überzeugen, stets auf der Suche nach neuen Klangwelten und offen für zeitgenössische Eingebungen.

Aufgewachsen in Deutschland begann er sich früh für seine kurdischen und alevitischen Wurzeln zu interessieren – es markierte den Beginn seiner musikalischen Reise, die bis heute andauert. Cemil Qocgiri lässt seine Zuhörerschaft an einer Welt teilhaben, die fremd und vertraut zugleich ist. Einfühlsam versteht er es, einen vielschichtigen Klangraum zu öffnen, in dem essenzielle Begegnungen mit anderen Musikern möglich werden, die zwischen Orient und Okzident angesiedelt sind.

Last but not least Lulo Reinhardt selbst, der es immer schafft, interessante Künstler zur Acoustic Lounge einzuladen und mit ihnen zusammen einen besonderen musikalischen Moment erschafft.

Karten gibt es zum Preis von 20,00 Euro (Abendkasse 22,00 Euro).

Einlass ist ab 19.00 Uhr.

Infos und Karten direkt beim JUKZ unter 02621 914-601 oder jukz@lahnstein.de.