Großer Erfolg für einen Schüler der neuen Begabtenklasse an der Musikschule:

Kürzlich nahm der junge Gitarrist Lukas Hazzan erfolgreich am Jugendwettbewerb des International Guitar Festivals in Jüchen teil. In seiner Altersgruppe erreichte er einen ersten Preis mit voller Punktzahl (der einzige in seiner Altersgruppe) und zugleich auch den Sonderpreis der Deutschen Tonkünstlerverbandes. Mit ihm freut sich sein Lehrer Russell Poyner über diesen Erfolg.

Lukas Hazzan ist einer von 5 Schülern der neuen Begabtenklasse der Musikschule, die 2023 ins Leben gerufen wurde. Hier steht die Talentfindung und -förderung im Mittelpunkt, denn es ist bereits im frühen Alter sinnvoll, die Begabungen ausgewählter Schülerinnen und Schüler in einem intensivierten Ausbildungsprogramm gezielt zu fördern und auszubauen. Nach einem Auswahlverfahren erhalten die Schüler der Begabtenklasse pro Woche 60 statt 45 Minuten Unterricht in ihrem Hauptfach, zusätzlichen kostenlosen Ensembleunterricht sowie Unterricht in Musiktheorie und Gehörbildung. Weitere Fächer sind regelmäßige Korrepetitionsstunden sowie die Teilnahme an einer Performance-Klasse. Die Teilnehmer verpflichten sich im Gegenzug zur Mitwirkung an den einmal im Quartal stattfindenden Konzerten des Förderprogramms und die Teilnahme an Wettbewerben. Lukas Hazzan hat die erste Herausforderung mit Bravour für sich gewonnen und wird nun im Januar mit weiteren Schülern der Musikschule am bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerb “Jugend musiziert” teilnehmen.

Foto privat (Familie Hazzan): Lukas Hazzan bei einer Veranstaltung im Rathaussaal der Stadt Koblenz