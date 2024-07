Am 1. Juli lädt das Organisationsteam des monatlich stattfindenden Formats „Lützel im Gespräch“ zwischen 18 und 20 Uhr in den großen Saal des Bürgerzentrums Lützel (Brenderweg 17-21) ein, um über das Thema „Lebensmittelverschwendung als gesellschaftliches Problem“ ins Gespräch zu kommen. Die Impulsgeber, Christian Freitag von den Lebensmittelrettern Rhein-Mosel e.V. sowie Katharina Vaßen von Foodsharing, werden über das Thema Lebensmittelverschwendung und von ihrer Arbeit in diesem Bereich berichten.

Zu dieser Arbeit gehört auch der Betrieb von ehrenamtlich organisierten LebensmittelFAIRteilern, um noch genießbare Lebensmittel vor der Mülltonne zu retten und Menschen zur Verfügung zu stellen. Einen solchen Fairteiler wird es zukünftig auch in Lützel, auf dem Gelände des BüZ geben.

Alle Interessierten sind zur Veranstaltung eingeladen – eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Das monatlich stattfindende Format „Lützel im Gespräch“ ist ein Forum zur Diskussion und Meinungsbildung zu verschiedensten stadtteilpolitischen und gesellschaftlichen Themen. Es ist ein Angebot des Bürgerzentrums Lützel, in Kooperation mit dem Quartiersmanagement „Zukunft Stadtgrün Lützel“ sowie der kath. Kirchengemeinde Koblenz St. Petrus und St. Martinus. Das Organisationsteam freut sich jederzeit über motivierte Engagierte.