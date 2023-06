Langfristige Förderung für Hilfsbedürftige mit 34.000 Euro

Koblenz. Die Lotto Rheinland-Pfalz – Stiftung hat Wort gehalten: Nach der Weihnachtsunterstützung im vergangenen Jahr erhalten die Tafeln in Rheinland-Pfalz eine weitere großzügige Geldspende in Höhe von 34.000 Euro zur Anschaffung von 40 Tonnen Mehl.

Seit 2022 sind die Anmeldezahlen bei den Tafeln in Rheinland-Pfalz so hoch wie noch nie. Diese Entwicklung trifft auf eine gleichzeitige Verknappung der Lebensmittelspenden aus dem Handel. Dieses derzeit sehr begrenzte Sortiment in den Tafelausgaben wird nun durch die Weitergabe von Mehl an die Gäste ergänzt und findet die Unterstützung durch die Lotto Rheinland-Pfalz – Stiftung.

„Wir wollen mit diesem Engagement zeigen, dass unsere Förderungen stets nachhaltig angelegt sind“, betont Frank Zwanziger, der Geschäftsführer der Lotto-Stiftung. „Das Mehl hilft vielen bedürftigen Menschen in unserem Bundesland. Und genau das ist auch der Ansatz unserer Stiftung: Schnell und unbürokratisch helfen, wo die Not groß ist.“

Mit der „Walter Mühle“ aus Böhl-Iggelheim hat der Tafel-Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland zudem ein regionales Partnerunternehmen gefunden, dass zu besten Konditionen das Mehl für die Tafeln herstellt.

„In die Tafeln kommen Menschen aus mehr als 25 Herkunftsländern und Mehl gehört zu den Nahrungsmitteln, das keine kulturellen Grenzen kennt. Leider kann es nur selten in den Ausgaben der Tafeln angeboten werden“, sagt Sabine Altmeyer-Baumann, die Vorsitzende der Tafel Rheinland-Pfalz/Saarland: „Daher freuen wir uns umso mehr für unsere Gäste in den Tafeln, dass die Lotto-Stiftung dieses Projekt möglich macht.“

von links: Peter Berizzi (Walter Mühle), Roland Best, (Landeslogistiker der Tafel Rheinland-Pfalz/Saarland), Sabine Altmeyer-Baumann (Vorsitzende Tafel Rheinland-Pfalz/Saarland) und Frank Zwanziger (Geschäftsführer Lotto-Stiftung Rheinland-Pfalz).

Fotonachweis: Lotto Rheinland-Pfalz – Stiftung