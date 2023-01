Koblenz. Nach über 34 Jahren in den verschiedensten Arbeitsbereichen bei Lotto Rheinland-Pfalz wurde der Prokurist und Vertriebsleiter Manfred Meder zum Ende des vergangenen Jahres in des Ruhestand verabschiedet.

Viele Kolleginnen und Kollegen in der Koblenzer Zentrale und den rund 900 Annahmestellen überall im Land bedauern diesen Schritt, denn er markiert eine tiefe Zäsur. “Das Unternehmen verliert mit Manfred Meder eine Führungskraft, die immer für das Wohl von Lotto Rheinland-Pfalz für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingetreten ist”, blickt Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner auf das lange Wirken Meders zurück.

Manfred Meder war in vielen unterschiedlichen Funktionsbereichen wie IT, Personal, Finanzen, Einkauf, Vertrieb und beim luxemburgischem Tochterunternehmen im Einsatz und gestaltete auf dieser Weise vieler Jahrzehnte rheinland-pfälzischer Lottogeschichte mit. Auch als Betriebsratsvorsitzender und Mitglied der Arbeitnehmer-Tarifkommission agierte er im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der 63 Jährige, der in Simmern im Westerwald wohnt, wird seinen Lebensmittelpunkt nun in den privaten Bereich verlegen und in erster Linie für Frau, Kinder und Enkel da sein.