Lokale Agenda 21-Aktion fördert die Artenvielfalt

Insektenfreundlich: Gewinner der BienenBeetBox stehen fest

Die Lokale Agenda 21 in Stadt und Kreis macht sich stark für den Umwelt- und Naturschutz. Ihr jüngstes Projekt war die Verlosungsaktion von zehn Neuwieder BienenBeetBoxen. Daran beteiligen konnten sich Bürger aus dem gesamten Kreis, die Schottergärten, Rasen- oder Rohbodenfläche in insektenfreundliche Gärten verwandeln wollen, indem sie Fotos von den Stellen einreichten, an denen sie die Pflanzen setzen wollten.

Rund 125 Teilnehmer aus Stadt und Kreis nahmen an der Verlosung teil. Die Organisatoren, allen voran Alena Linke von der Stadt- und Gaby Schäfer von der Kreisverwaltung, sind mit dieser Resonanz sehr zufrieden. „Es gab sogar einige Anrufer, die sich telefonisch sehr positiv über die Aktion äußerten“, freuten sich Linke und Schäfer. „Wir sind froh, dass sie auf so fruchtbaren Boden gefallen ist.“

Oberbürgermeister Jan Einig und Landrat Achim Hallerbach zogen die Gewinner. Diese verteilen sich auf das ganze Stadt- und Kreisgebiet und werden nun benachrichtigt. Die Preisübergabe erfolgt in Kürze; dann wechseln jeweils rund 50 bienenfreundliche Stauden den Besitzer. Damit lassen sich etwa zehn Quadratmeter so gestalten, dass Insekten sie gern anfliegen.

„Jeder kann dazu beitragen, Artenvielfalt und Nachhaltigkeit zu fördern“, betonten Oberbürgermeister und Landrat. „Die BienenBeetBoxen sind da ideale Einstiegshilfen, die nicht nur einen Beitrag zum Artenschutz liefern, sondern auch einen positiven Effekt auf das Kleinklima besitzen.“