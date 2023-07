Einstimmige Entscheidung im Kreisausschuss: Wissenschaftlerin aus Kölsch-Büllesbach erhält Ehrenpreis der Johanna-Loewenherz-Stiftung

Kreis Neuwied. Prof. Dr. Katrin Winkler wird die 18. Ehrenpreisträgerin der Johanna-Loewenherz-Stiftung des Kreises Neuwied. Der Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung auf Vorschlag von CDU und SPD einstimmig beschlossen, die 1975 geborene Wissenschaftlerin aus Kölsch-Büllesbach auszuzeichnen. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert und wird laut Satzung an Frauen vergeben, „die sich irgendwie und auch irgendwo um die Sache der Frauen besonders verdient gemacht haben“.

Wie CDU-Fraktionschef Michael Christ für die antragsstellenden Fraktionen ausführte, ist Katrin Winkler seit 2009 Professorin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kempten (Allgäu). Dort arbeitet sie seit vielen Jahren auch in der Funktion als zentrale Beauftragte für die Gleichstellung von Frauen in der betriebswissenschaftlichen Fakultät. Aus ihrer Forschungsarbeit zum Thema „Digitalisierung, Führung und Frauen in Führung“ entstand das von ihr geleitete Institut für digitale Transformation in Bildung und Gesellschaft, an dem derzeit sechs Nachwuchswissenschaftlerinnen Erfahrungen sammeln.

Seit 2022 teilt sich Katrin Winkler mit einer Kollegin eine Forschungsprofessur mit dem Fokus auf Digitalisierung. Schon ein Jahr zuvor war sie zur Leiterin der „Kempten Business School“ berufen worden, an der sie den Pilotkurs „Woman in Leadership“ initiierte. Im Juni 2022 wurde sie in den Aufsichtsrat der „aconso AG“ gewählt. Dort arbeitet sie daran, in einem männlich geprägten Umfeld das Thema der Diversität weiterzuentwickeln.

„Mit Frau Professor Winkler wurde eine würdige Ehrenamtspreisträgerin im Sinne der Stifterin ausgewählt. Ich danke dem Kreisausschuss für die einstimmige Entscheidung. Dadurch wird die Wertigkeit und die Wertschätzung des Ehrenpreises unterstrichen,“ betont Landrat Hallerbach.

Die offizielle Verleihung des Ehrenpreises der Johanna-Loewenherz-Stiftung durch Landrat Achim Hallerbach erfolgt am Dienstag, 26. September im Neuwieder Roentgen-Museum.