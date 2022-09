Kreis steht kurz vor Abschluss des Mietvertrags – Umzug zum 1. Januar vorgesehen

Die Außenstelle der Kfz-Zulassung des Kreises Neuwied in Linz zieht um. Nachdem die Verbandsgemeinde den Mietvertrag für die seit 2004 genutzten Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude relativ überraschend gekündigt hatte, soll es nun ins Meusch-Center in der Asbacher Straße gehen. Laufen die noch nötigen Umbau- und Sanierungsarbeiten nach Plan, ist der Einzug am 1. Januar 2023 unter Dach und Fach. Bis dahin bleibt die Zulassungsstelle weiter „Am Schoppbüchel“ geöffnet.

„Wir stehen kurz vor dem Abschluss des Mietvertrags“, sagt Frank Laupichler als zuständiger Ordnungsamtsleiter der Kreisverwaltung. Er bedankt sich dabei ausdrücklich beim Linzer Stadt-Bürgermeister Dr. Hans Georg Faust für seine Unterstützung bei der nicht einfachen Suche nach einem geeigneten Standort in der Bunten Stadt.

Von den angebotenen Immobilien erfüllte nur die gewählte die notwendigen Voraussetzungen in Sachen Erreichbarkeit, Barrierefreiheit und Parkplatzangebot. In Kauf genommen werden muss daher, so berichtete Laupichler auch in der bislang letzten Sitzung des Kreisausschusses, dass der Mietpreis für die grundsanierten Räumlichkeiten in einem Gewerbeobjekt deutlich höher sein wird als bisher. „Dafür erhalten wir dann aber auch eine moderne, zukunftsfähige sowie publikums- und mitarbeiterfreundliche Einrichtung“, machte der Ordnungsamtschef deutlich.