Linde muss entfernt werden

Am Freitag muss Am Plan in der Koblenzer Altstadt eine Linde gefällt werden. Der Baum befindet sich in Höhe der Häuser 1 A und 1 B. Wie die Energienetze Mittelrhein (enm) mitteilen, sind dringend notwendige Arbeiten an den Strom-, Erdgas- und Trinkwasserleitungen Hintergrund für diese Baumfällung. Die Leitungen verlaufen unmittelbar unter dem Wurzelwerk des Baums, was bereits zu Beschädigungen an Leitungen geführt hat. Nach Angaben der enm können die Arbeiten nicht durchgeführt werden, ohne dass der Baum entfernt wird. Die geplanten Arbeiten dienen der Versorgungssicherheit der Bevölkerung; eine Alternative zur Entfernung des Baumes gibt es nicht.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 24.01.2020