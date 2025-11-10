Am Donnerstag, 20. November, um 16:30 Uhr, präsentiert der Erfolgsautor Fabian Lenk sein Minecraft-Abenteuer „Gefangen in der Welt der Würfel“ in der Stadtbibliothek.

Die Buchreihe von Fabian Lenk richtet sich an junge Minecraft-Fans und erzählt von Kindern, die auf geheimnisvolle Weise in die virtuelle Welt des Spiels hineingezogen werden. Dort müssen sie sich gegen gefährliche Kreaturen behaupten, knifflige Rätsel lösen und einen Weg zurück in die reale Welt finden.

Mit viel Action, Witz und Fantasie verbindet der Autor die Faszination des Gaming mit spannender Leselust – eine mitreißende Lesung für alle, die Abenteuer lieben und gerne in fantastische Welten eintauchen.

Die Lesung findet im Rahmen der Kinder- und Jugendliteraturtage Koblenz 2025 in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes statt. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab neun Jahren. Der Eintritt ist frei, kostenlose Einlasskarten sind an der Infotheke im 4. OG der Stadtbibliothek erhältlich.

Alle Informationen zu den Kinder- und Jugendliteraturtagen im Internet unter https://kultur.koblenz.de/literatur/kinder-und-jugendliteraturtage

Vom 10. bis 28. November 2025 stehen die Kinder- und Jugendliteraturtage Koblenz im Zeichen der Leseförderung. Drei Wochen lang bietet das Kultur- und Schulverwaltungsamt gemeinsam mit der Stadtbibliothek und lokalen Akteurinnen und Akteuren ein vielseitiges Programm aus Lesungen, Workshops und kreativen Angeboten. Der Projektzeitraum umrahmt den bundesweiten Vorlesetag und setzt ein Zeichen für Lesefreude, Bildung und kulturelle Teilhabe.

Ermöglicht wird die Umsetzung des Projekts durch die Unterstützung der Sparda-Bank Südwest, der Stiftung Zukunft der Sparkasse Koblenz sowie der Koblenzer Kulturstiftung.