Erste Jugendsprechstunde mit OB Lennart Siefert: Ideen, Fragen und Kritik auf Augenhöhe

Lahnstein. Am Samstag, 19. Juli 2025, lädt Oberbürgermeister Lennart Siefert zur ersten Jugendsprechstunde „Lennart Live – Next Gen“ ein. Von 13:00 bis 16:00 Uhr wird auf der Wiese an der Johanniskirche nicht diskutiert wie im Sitzungssaal, sondern in lockerer Runde unter freiem Himmel gesprochen.

Mit Campingstühlen, kühlen Getränken und einer offenen Gesprächsatmosphäre soll Platz für alles entstehen, was junge Menschen bewegt – ob große Ideen, konkrete Anliegen oder einfach Gedanken zum Stadtleben. Politik einmal anders: unkompliziert, persönlich und direkt vor Ort.

Ziel ist es, miteinander ins Gespräch zu kommen, ohne Mikrofon oder Tagesordnung – dafür aber mit echtem Interesse und ehrlichem Austausch. Die Jugendsprechstunde versteht sich als Einladung, Stadtgestaltung gemeinsam zu denken und neue Perspektiven mitzunehmen.

„Lennart Live“ ist als Bürgersprechstunde bereits etabliert – jetzt lädt OB Siefert erstmals gezielt Jugendliche und junge Erwachsene zum Gespräch ein. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)