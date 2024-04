Die STADTGALERIE Mennonitenkirche in Neuwied zeigt in ihrer aktuellen Ausstellung „Leidenschaft – Kunst – Textil“ noch bis zum 30. Juni zeitgenössische Positionen textiler Kunst. Darin werfen 16 Kunstschaffenden ästhetische, politische und gesellschaftliche Fragestellungen mit hoher Aktualität auf. Die Exponate sind beeindruckend vielfältig: Da gibt es Genähtes, Gefilztes, Gesticktes, Gewebtes und allerlei Kombinationen von Materialen und Techniken von beachtlicher Finesse. Alle, die mehr über textile Kunst erfahren wollen, haben am Sonntag, 5. Mai, die Chance dazu. Dann führt ab 14 Uhr Kuratorin Christina Körner durch die Ausstellung. Sie hat „Leidenschaft – Kunst – Textil“ als künstlerische Leitung maßgeblich konzipiert und zusammengestellt. Die Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin eröffnet neue Perspektiven auf die Exponate und weiß Spannendes über die Entwicklung textiler Kunst zu berichten.

Die Teilnahme an der Kuratorinnen-Führung erfordert eine Anmeldung bis Montag, 29. April, per E-Mail an stadtgalerie@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 494. Noch ein Hinweis: Am Mittwoch, 1. Mai, bleibt die Türen zur Ausstellung in diesem Jahr geschlossen. Abgesehen von dieser Ausnahme hat die STADTGALERIE Mennonitenkirche, Schlossstraße 2, an Wochenend- und Feiertagen von 12 bis 18 Uhr sowie mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung für Gruppen ist telefonisch unter der obigen Rufnummer möglich.

Zum Bild: Kuratorin Christina Körner wusste bei der Vernissage zur aktuellen Ausstellung Interessantes über das Schaffen jeder einzelnen Ausstellenden zu berichten.

(Foto: Stadt Neuwied / Melanie Lange)