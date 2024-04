Spannende Dokus und bewegende Spielfilme im Mittwochskino

Wer kennt das nicht? Man hat einfach mal wieder so richtig Lust auf Kino, aber im aktuellen Blockbuster-Programm sagt einem keiner der Filmtitel so richtig zu. In Neuwied gibt es für dieses Problem eine einfache Lösung, denn: Im Minski laufen nur Filmhighlights. Das vielfach ausgezeichnete Kinoprogramm wird von Programmgestalter Michael Mertes mit viel Routine und Blick fürs Detail zusammengestellt. Auch im Mai können sich alle Neuwiederinnen und Neuwieder jeden Mittwochabend auf beste Kinounterhaltung in der „Schauburg“ freuen.

Dass Liebe auch durch den Magen geht, zeigt sich am 1. Mai im Spielfilm „Geliebte Köchin“. Schon seit 20 Jahren arbeitet die begnadete Köchin Eugénie im Dienst des berühmten Gourmets Dodin und kreiert mit ihm köstliche Gerichte. Doch die Liebe zum Kochen ist nicht das einzige Gefühl, das beide teilen. Sie verbindet eine komplizierte Liebesbeziehung, die zwischen Leidenschaft und Distanz schwankt.

Frederik und Gerrit Braun haben sich ihren großen Traum erfüllt – und der liegt bei den Zwillingsbrüdern gerade im ganz Kleinen. In ihrem „Miniatur Wunderland“ schrumpft die Millionenmetropole Hamburg auf Modellgröße zusammen, ohne dabei etwas von ihrem charakteristischen Charme einzubüßen. Die Doku „Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg“ wirft am 8. Maieinen Blick in die Kindheit der Brüder und in die Arbeit der brasilianischen Miniaturbauerfamilie Martinez, welche die kleine Welt zum Leben erweckt.

In der polnischen Provinz führt das Ehepaar Höß mit ihren Kindern ein auf den ersten Blick idyllisches Landleben. Der zweite Blick ist jedoch kaum erträglich, denn Rudolf Höß ist Leiter des KZ Auschwitz und damit verantwortlich für den grausamen Mord an Millionen von Juden. Der Film „The Zone of Interest“ zeichnet am 15. Mai den frappierenden Kontrast zwischen glücklichem Familienleben außerhalb und dem Grauen innerhalb der Mauern des Konzentrationslagers gnadenlos nach.

Beim Hamburger Chor „Heaven can wait“ ist der Name Programm, denn alle Mitglieder haben trotz fortgeschrittenem Alter noch ganz viel vor in ihrem Leben. Die Ü70-Chorgemeinschaft fällt auch mit ihrem Repertoire auf, denn sie singen deutschsprachige Popsongs von Fanta 4, Udo Lindenberg und Co. Die Doku „Heaven can wait – Wir leben jetzt“ zeigt am 22. Mai eindrucksvoll, dass Lebensfreude keine Frage des Alters ist und dass Musizieren eine heilsame Wirkung haben kann.

„791 KM“ beträgt die Strecke zwischen München und Hamburg auf die sich das Minski am 29. Mai begibt. Jeden Tag pendeln zahlreiche Züge zwischen den beiden Metropolen. Als ein Sturm für Chaos und reihenweise Zugausfälle sorgt, findet sich ein ungleiches Quartett – bestehend aus dem streitlustigen Pärchen Susi und Philipp, der geheimnisvollen Tiana und der Soziologin Marianne – in einem Taxi nach Hamburg zusammen. Auf engem Raum über Stunden gemeinsam mit dem mürrischen Taxifahrer Josef eingesperrt, ist Streit hier vorprogrammiert.

„Mittwochs ins Kino“ – das Minski ist eine Kooperation zwischen dem städtischen Jugendamt, der Volkshochschule der Stadt Neuwied sowie den Filmtheaterbetrieben Weiler. Kinokarten können über eine Online-Buchung zur Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de oder an der Abendkasse erworben werden.