In diesem Jahr wird es in Neuendorf erneut den beliebten lebendigen Adventskalender geben. In verschiedenen Geschäften, Dienststellen und privaten Fenstern zählen wir gemeinsam die 24 Tage bis Weihnachten. Mitmachen können alle, die gerne ein Fenster oder eine Tür schmücken möchten, die von der Straße oder vom Gehweg aus sichtbar sind. Dafür müssen sich Interessierte bis zum 14. November bei Johannes Kuhl vom Stadtteilmanagement Neuendorf anmelden. Dieser teilt dann eine Zahl des Adventskalenders zu. Wer möchte kann natürlich auch die Gelegenheit nutzen und die eigene Nachbarschaft zum eigenen Adventsfensters einladen. Neben den zahlreichen geschmückten Fenstern wird es vier Aktionen geben, an denen alle Neuendorferinnen und Neuendorfer herzlich eingeladen sind in entspannter Atmosphäre zusammen zu kommen.

Kontakt:

Stadtteilmanagement Koblenz-Neuendorf

Johannes Kuhl

Mobil: 0176 46790520

Pfarrer-Friesenhahn-Platz 3–7

Die Fotos (Stadtteilmanagement/J. Kuhl) zeigen Beispiele des vergangen Jahres.