Am Freitag, 24. November startet der lebendige Adventskalender Neuendorf mit einem Adventsbasar von 17 bis 18:30 Uhr in der Max-Bär Straße vor dem Gemeinschaftszentrum Neuendorf. Bis Weihnachten folgen im gesamten Stadtteil viele weitere Stationen mit geschmückten Fenstern, geselligem Beisammensein und adventlichen Impulsen. Zu allen Terminen sind alle herzlich eingeladen! Also kommen Sie einfach mit oder ohne Begleitung vorbei und lassen Sie sich überraschen. Alle Organisatoren freuen sich über viele Besucherinnen und Besucher und eine schöne, gemeinsame Adventszeit in Neuendorf.

Organisiert wird der lebendige Adventskalender durch die im Ortsring Neuendorf engagierten Vereine. Für weitere Informationen beachten Sie die Aushänge und Flyer in den Schaufenstern und Schaukästen im Stadtteil.