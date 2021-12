Bad Hönningen (ots) – Eine Zeugin aus Bad Hönningen wurde am 28.12.2021 gegen

13:30 h darauf aufmerksam, dass eine unbekannte Person ein lebendes

Meerschweinchen in ihrer Mülltonne entsorgt hat. Das Tier wurde durch die Zeugin

in Obhut genommen und an eine Tierschutzorganisation vermittelt. Am heutigen Tag

entschloss sich die Zeugin zur Erstattung einer Strafanzeige, nachdem sie den

Umstand über soziale Medien veröffentlicht und dort zur Anzeigenerstattung

ermutigt wurde.

Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Es wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eröffnet. Die Polizei ist auf

Zeugenhinweise aus der Bevölkerung angewiesen.