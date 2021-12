Erpel (ots) – Am Nachmittag des 27.12.2021 verschafften sich unbekannte Täter

Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heisterer

Straße in Erpel. Nachdem sie einen Balkon erklommen hatten, hebelten die Täter

die Balkontür auf. In der Wohnung wurden verschiedene Räumlichkeiten durchsucht,

entwendet wurde Bargeld, sowie verschiedene persönliche Ausweispapiere der

Geschädigten.