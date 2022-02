Diez (ots) – Nach über 43 Jahren bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz,

davon 41 Jahre bei der Polizeiinspektion Diez, tritt zum 01. Februar 2022

Polizeihauptkommissar Dirk Gasteier in den Ruhestand. Nach seiner Ausbildung kam

Herr Gasteier am 01.02.1981 nach Diez. Hier war er viele Jahre als

Sachbearbeiter im Wechselschichtdienst eingesetzt und absolvierte die

Aufstiegsausbildung für den gehobenen Polizeidienst. Seit dem 01.06.2012 war er

als Bezirksbeamter tätig. Zunächst für die Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen

Verbandsgemeinde Hahnstätten und dann ab Januar 2018 auch für die Bürgerinnen

und Bürger der ehemaligen Verbandsgemeinde Katzenelnbogen hielt er regelmäßig

Sprechstunden ab. Die Bezirksbeamten bei der Polizei Rheinland-Pfalz haben eine

wichtige Funktion. Sie sind kompetente Ansprechpartner für die Bürgerinnen und

Bürger, für Institutionen, Verbände und Behörden. Sie halten den

vertrauensvollen Kontakt zum Bürger, auch im direkten Gespräch, und bearbeiten

alle anfallenden Straftaten in ihrem Bezirk. Für seine langjährigen treuen

Dienste zum Wohle der Allgemeinheit erhielt PHK Gasteier im Namen von

Polizeipräsident Karlheinz Maron die Urkunde zur Ruhestandsversetzung vom

Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Diez, PHK Olaf Schmidt, in einer

kleinen Feierstunde. Pandemiebedingt konnte die Übergabe nicht durch den

Polizeipräsidenten in Koblenz erfolgen. Auf dem Foto sind von links nach rechts

zu sehen: Florian Fries (Personalratsvorsitzender), Olaf Schmidt

(Dienststellenleiter), Dirk Gasteier, Peter Wagenbach (stellvertretender

Dienststellenleiter)