Lahnstein. Ab 04. März 2022 können Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren ihre Kreativität auf ganz besondere Weise im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum entdecken und ausleben.

Im Jugendkunstprojekt „Krea-Welt“ erstellt die Gruppe aus methodisch zusammengetragenen Fantasien, Ideen und Anregungen ein so genanntes Storyboard (Geschichten-Ablauf-Skizze).

Darüber werden Kulissen entwickelt, die zunächst zweidimensional mit Papier, Knete oder anderen außergewöhnlichen Materialien wie Gemüse umgesetzt werden. Im letzten Schritt wird von den Jugendlichen mit Hilfe der digitalen Anwendung „Snapshot“ ein Video mit dem Handy erstellt (Stop-Motion).

Dieses Jugendkunstprojekt ist gefördert über das Landesprogramm „Jedem Kind seine Kunst“ des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz und wird geleitet von der freischaffenden Künstlerin Samira Delzendeh.

Die „Krea-Welt“ beginnt am Freitag, 04. März 2022 und findet dann jeden Freitag – außer in den rheinland-pfälzischen Schulferien – in den Räumlichkeiten des JUKZ in der Wilhelmstraße 59 zu den dann gültigen Corona-Regeln statt.

Der Kurs dauert jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr.

Es ist ein Kostenbeitrag von 10,00 Euro zu entrichten.

Anmelden kann man sich telefonisch unter 02621 914601 oder per Mail an jukz@lahnstein.de.

Bildunterzeile:

Bei der „Krea-Welt“ können Jugendliche ihre Kreativität entdecken. (Foto: Samira Delzendeh)

Quelle: Pressestelle Stadt Lahnstein