März im Theater Lahnstein

Lahnstein. Kurz vor der Landtagswahl am 22. März lädt das Theater Lahnstein drei Menschen beim „Lahn-Talk“ zum Gespräch ein, die für den Wahlkreis 8 in den Mainzer Landtag einziehen wollen.

Die drei aussichtsreichsten Kandidaten für das Direktmandat, Andreas Birtel, Andrea Dinzen und Adriana Kauth, kommen in diesem Jahr allesamt aus Lahnstein. Was liegt also näher, als die lokalen Akteure dort zu versammeln, wo die Stadt ihr kulturelles Herz hat?

Statt harter Debatten über Haushalte oder Infrastruktur dreht sich beim Lahn-Talk alles um die persönliche Seite der Politik. Wie viel Kunst steckt im Alltag der Kandidaten? Welche Verbindung haben sie zu den kulturellen Angeboten ihrer Region?

Ziel ist es, die Person hinter der Kandidatur sichtbar zu machen. Einzig beim Thema Kulturpolitik wird die Brücke zur Landesebene geschlagen, schließlich geht es auch darum, welchen Stellenwert die Kultur in der kommenden Legislaturperiode einnehmen soll.

Der Eintritt ist frei.