Zwei wichtige Personalentscheidungen: Landrat Achim Hallerbach ernennt weiteren Leitenden Notarzt sowie Organisatorischen Leiter für den Kreis Neuwied

Kreis Neuwied. „Der Katastrophenschutz im Landkreis Neuwied ist mir ein sehr wichtiges Anliegen, das jetzt auch mit zusätzlichem Führungspersonal gestärkt wird“. Mit seiner Feststellung bezieht sich Landrat Achim Hallerbach auf zwei wichtige Personalentscheidungen. So ernannte der Landrat kürzlich Dr. Eike Stetter zum Leitenden Notarzt (LNA) und Christian Fleer zum Organisatorischer Leiter (OrgL). Damit werden die beiden Notfalleinheiten „Leitende Notärzte“ und Organisatorische Leiter“ um zwei weitere Kräfte verstärkt. Bei großen Schadenslagen werden sie künftig die „Abschnittsleitung Gesundheit“, die eine zentrale Rolle in der Koordination der medizinischen Versorgung spielt, personell unterstützen.

Christian Fleer ist 31 Jahre alt und wohnt in Linz am Rhein. Der neue OrgL ist seit vielen Jahren ehrenamtlich im DRK und der Feuerwehr aktiv und bringt umfangreiche Erfahrungen in der Führung von Einsatzkräften mit. Seine berufliche Laufbahn bei der Berufsfeuerwehr Bonn und seine Ausbildung als Ausbilder für Führungskräfte und Stabsarbeit machen ihn zur idealen Besetzung für diese verantwortungsvolle Aufgabe.

Der neue Leitende Notarzt (LNA) Dr. Eike Stetter ist 40 Jahre alt; beruflich bringt er sich im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied, ein. Dr. Stetter ist Facharzt für Anästhesiologie und Notfallmedizin und verfügt über fundierte Erfahrungen im Bereich der Intensiv- und Notfallmedizin.

„Im Einsatzfall und wenn die vorgehaltenen Rettungsmittel zur Gesamtversorgung nicht alleine ausreichen oder eine übergeordnete medizinische und organisatorische Führung erforderlich ist, wird die Abschnittsleitung Gesundheit gebildet. Bei großen Schadensereignissen koordinieren dann der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter gemeinsam die medizinische Versorgung“, erklärt Landrat Hallerbach.

Ihre Aufgabe ist es, die Art und Anzahl der Verletzten festzustellen, Behandlungsschwerpunkte zu setzen und die Transportprioritäten festzulegen, um so schnellstmöglich eine optimale Patientenversorgung sicherzustellen.

„Mit der Ernennung von Christian Fleer und Dr. Eike Stetter sowie dem neuen Einsatzfahrzeug sind wir im Landkreis Neuwied nun noch besser aufgestellt, um in Katastrophenlagen schnell und effektiv zu reagieren“, unterstreicht Landrat Hallerbach abschließend.

Bildunterzeile: Zu Freude aller Beteiligten und zum Nutzen des Landkreises durch die auch personelle Stärkung des Katastrophenschutzes ernannte Landrat Achim Hallerbach kürzlich Dr. Eike Stetter (6.v.l.) zum Leitenden Notarzt (LNA) und Christian Fleer (4.v.l.) zum Organisatorischen Leiter (OrgL). Foto: Jennifer Schmidt

