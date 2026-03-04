Lahnstein. Am Donnerstag, 12. März 2026 findet zum zweiten Mal der landesweite Warntag in Rheinland-Pfalz statt. An diesem Probealarm-Aktionstag werden die technischen Warnsysteme sowie die Abläufe im Bevölkerungsschutz erprobt und überprüft.

Ziel ist es, die Systeme zur Warnung der Bevölkerung für mögliche Gefahrenlagen weiter zu verbessern und die Bürgerinnen und Bürger für die Bedeutung von Warnmeldungen zu sensibilisieren.

Gegen 10.00 Uhr werden Warnmeldungen über Warn-Apps wie NINA oder KATWARN, Cell Broadcast, TV und Radio ausgespielt. Zeitgleich werden die Sirenen im Stadtgebiet getestet.

Bildunterzeile:

Am zweiten Donnerstag im März findet wieder der landesweite Warntag statt. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)