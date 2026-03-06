Die Funktionalität der Warnmittel betrifft uns alle – daher findet auch in diesem Jahr zur Ergänzung des bundesweiten Warntages auch ein landesweiter Warntag zur Erprobung der Warnsysteme statt.

Am Donnerstag, 12. März wird gegen 10 Uhr über das Modulare Warnsystem (MoWaS) aus dem Lagezentrum des Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz die Warnung ausgelöst. Zu den ausgelösten Warnmitteln gehören Warn-Apps, welche man sich auf sein Handy laden muss (z.B. NINA, KATWARN), sowie das System Cell Broadcast, bei dem jedes moderne Handy in Form einer Warnnachricht angesprochen wird, ohne dass man dazu selbst aktiv tätig werden muss. Gegen 10.45 Uhr erfolgt dann die Entwarnung. Alle zuvor ausgelösten Warnmittel senden dann auch eine Entwarnung aus.

Verhalten im Alarmfall

Gleichzeitig zum Alarm des Landesamtes, löst die Berufsfeuerwehr Koblenz alle 52 Sirenen der Stadt Koblenz aus. Wichtig zu wissen ist, dass man im Alarmfall nach dem Wahrnehmen des Sirenentons das Fenster öffnet, um die anschließende Alarmdurchsage der Sirene zu hören. Sollten sich dabei die Durchsagen von mehreren Sirenen überlagern, wechseln Sie bitte, nach Möglichkeit, zu einem Fenster einer anderen Hausseite. In Koblenz wird im Anschluss zum Sirenenton immer auch der Auslösegrund per Sprachdurchsage ausgegeben, gegebenenfalls ergänzt durch Handlungsanweisungen. Bei Auslösung des Alarms ist übrigens ein auf- und abschwellender Sirenenton zu hören, bei der Entwarnung ein gleichbleibender Dauerton.

In der Vergangenheit wurden dazu in Koblenz Informationsflyer verteilt, welche über das Verhalten bei einem Sirenenalarm informieren. Der Flyer kann über die Webseite der Stadt Koblenz unter koblenz.de/sirenen heruntergeladen werden. Erhältlich ist der Flyer auch bei der Feuerwache in der Schlachthofstraße.

Ziel des Warntages

Der landesweite Warntag hat zum Ziel, Bürgerinnen und Bürger für das Thema Warnung zu sensibilisieren. Er soll Warnprozesse testen, transparenter machen, die verfügbaren Warnmittel ins Bewusstsein rücken sowie notwendiges Wissen zum Umgang mit Warnungen vermitteln, um die Bevölkerung in ihrer Fähigkeit zum Selbstschutz zu unterstützen.

Um weitere Verbesserungen an diesem Warnmittel-Mix vornehmen zu können, bittet die Feuerwehr Koblenz die Bürgerinnen und Bürger von Koblenz im Nachgang zum Warntag eine Rückmeldung zu geben, z.B. zu den Fragen: Waren die Sirenensignale hörbar? War die Sprachdurchsage verständlich? Hat man eine Cell Broadcast-Warnung empfangen? Für die Rückmeldungen steht im Internet unter koblenz.de/sirenen ein Online-Formular zur Verfügung.

Foto (Stadt Koblenz / Andreas Egenolf): Beim Warntag werden in Koblenz unter anderem die Sirenen, wie hier auf einem Wohngebäude in der Koblenzer Straße, auf ihre Funktionsfähigkeit getestet.