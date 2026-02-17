Am Samstag, den 7. März 2026, wird der TGC Redoute Koblenz e.V. zum Zentrum des rheinland-pfälzischen Tanzsports: Im Vereinsheim in Metternich treten die besten Tanzpaare aus Rheinland-Pfalz und aus ganz Deutschland bei den Landesmeisterschaften 2026 in den Standardtänzen gegeneinander an.

In den Leistungsklassen D, C, B, A und S sowie in den Altersgruppen Senioren II, IV und V zeigen die Tänzerinnen und Tänzer ihr Können. Während die Turniere der Senioren II und IV S exklusiv für rheinland-pfälzische Paare ausgetragen werden, sind die anderen Klassen und Altersgruppen auch für Paare aus anderen Bundesländern offen.

Die Veranstaltung beginnt um 11:00 Uhr und verspricht Tanzsport auf höchstem Niveau. Wer Lust hat, sich von der Eleganz der Paare auf dem Parkett und ihrem sportlichen Können begeistern zu lassen, ist herzlich eingeladen. Der Eintritt im TGC-Vereinsheim in Koblenz-Metternich ist frei. Alle Infos unter https://tgc-redoute.de/event/landesmeisterschaft-standard-2026-in-koblenz/