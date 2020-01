Land stellt Millionen für Entwicklung Neuwieds bereit

Stadt ist Teil der Mittelzentren-Initiative – Lob für Netzwerk

Die Stadt Neuwied ist in die zunächst bis 2021 laufende Landesinitiative zur Stärkung der Investitionsfähigkeit der großen Mittelzentren aufgenommen worden und kann im Rahmen des vorgeschlagenen, zwei innerstädtische Fördergebiete betreffenden Maßnahmenpaketes bei einem Fördersatz von 90 Prozent bis Ende des kommenden Jahres etwas mehr als zehn Millionen Euro erhalten. Erste Bewilligungsbescheide in Höhe von 3,8 Millionen Euro übergab Innenminister Roger Lewentz nun im „Deichblick“ an Oberbürgermeister Jan Einig, der sich freut, dass die finanzielle Planungssicherheit der Stadt deutlich verbessert wurde. „Das kommt einem Konjunkturprogramm für Neuwied gleich“, lobte der OB.

„Das Maßnahmenpaket ermöglicht Neuwied in für die Stadtentwicklung wichtigen Bereichen handlungsfähig zu sein und weitere städtebauliche Akzente zu setzen“, sagte Innenminister Roger Lewentz. Die Deichstadt erhält für das Programmjahr 2019 aus dem Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ drei Millionen Euro sowie aus dem Programm „Soziale Stadt“ weitere 800.000 Euro an Fördermitteln.

„Damit stehen Neuwied 3,8 Millionen Euro zur Verfügung, um die laufende Entwicklung der Innenstadt fortzuführen“, betonte. Die Stadt möchte damit unter anderem die Deichuferpromenade neu ordnen, die Marktstraße umgestalten und die Engerser Straße ausbauen. Zudem sollen private Modernisierungsmaßnahmen unterstützt werden. Des Weiteren erhält Neuwied 123.000 Euro aus der Sportanlagenförderung. Mit den Landesmitteln sollen der Tennenplatz in Heimbach-Weis in einen Kunstrasenplatz umgebaut sowie eine Laufbahn und eine Weitsprunganlage neu errichtet werden. Lewentz wies in seiner Rede darauf hin, dass die Landesregierung zur Prosperität der Innenstädte beitragen will und entsprechend „Geld in die Hand“ nehme.

Oberbürgermeister Jan Einig hatte eingangs vor vielen Gästen dargelegt, dass die Programme „Aktives Stadtzentrum“ und „Soziale Stadt“ in Neuwied bereits seit 2007 erfolgreich laufen. Deren wichtigstes Ziel ist die Attraktivierung der City. Dabei will nicht nur die Verwaltung Zeichen setzen, vielmehr baut sie auf die intensive Beteiligung der Bürger. Und die ziehen mit, wie unter anderem das ehrenamtliche Wirken des Netzwerks Innenstadt beweist. „Diese Art der Bürgerpartizipation ist wirklich einmalig“, unterstrich Einig. Innenminister Lewentz wertete dieses Engagement als „tolles Zeichen“, das beweise, dass sich viele dafür einsetzen, Neuwied nicht nur stabil zu halten, sondern weiterzuentwickeln. – Seite 2 –

veröffentlicht am: 29.01.2020