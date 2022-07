Lahnstein. Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert besuchte in Begleitung von Rhein-Lahn-Nixe Sira I. die Kinder des AWO-Kinderferienlagers auf dem Aspich, das trotz einiger Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie auch in diesem Jahr wieder stattfinden und den Kindern ein paar erlebnisreiche Ferientage bieten kann. So steht etwa ein Besuch des Lahnsteiner Freibads und des Kinderheilwalds an.

Natürlich kam der Stadtchef nicht mit leeren Händen, sondern brachte den Kindern zwei neue Fußbälle und leckeres Eis mit. „Ihr leistet wirklich einen super Beitrag für die Kinder“, bedankte sich OB Siefert bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, nachdem er und die Kinder sich das Eis hatten schmecken lassen. „Vielen Dank für euer tolles Engagement, ganz besonders in diesen Zeiten!“

Bildunterzeile: Zu Besuch im AWO-Ferienlager (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)