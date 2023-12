Abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume

Lahnstein. Nachdem in den vergangenen Tagen ein Sturmtief über Rheinland-Pfalz gezogen ist, sind auch in den Wäldern von Lahnstein – und insbesondere im Kur- und Heilwald sowie im Kinderheilwald – viele Äste abgebrochen, Waldwege durch umgestürzte Bäume versperrt und nicht passierbar.

Gerade in den Tagen während und nach dem Sturm ist das Betreten des Waldes daher sehr gefährlich.

Auch in den nächsten Tagen ist mit Sturmböen zu rechnen. Daher sollten die Waldgebiete in und um Lahnstein in den nächsten Tagen nicht betreten werden.

Bildunterzeilen

Das Betreten des Waldes sollte derzeit vermieden werden (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein)