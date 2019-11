Lahnsteiner Ausschuss zur Bundesgartenschau 2029 nimmt Arbeit auf

Land informiert über den aktuellen Sachstand

Lahnstein. Nun sind alle Mitglieder des neu gegründeten Lahnsteiner Buga-Ausschusses auch formell in Amt und Würden. Der Ausschussvorsitzende, Bürgermeister Adalbert Dornbusch, verpflichtete zu Beginn der ersten öffentlichen Sitzung am 12. November Walter Hoffmeyer jun. und Elmar Witt per Handschlag zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Pflichten. Die übrigen Ausschussmitglieder waren zuvor schon aufgrund ihrer Mitarbeit in anderen städtischen Gremien verpflichtet worden. Der Lahnsteiner Stadtrat hatte Ende Juni beschlossen, dieses eigenständige Gremium zu bilden, um sich dem Thema Bundesgartenschau explizit widmen zu können.

Die insgesamt 14 Ausschussmitglieder beraten und beschließen über alle Fragen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Bundesgartenschau 2029, soweit dies in die Entscheidungskompetenz der Stadt Lahnstein fällt und es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt oder ein anderer Ausschuss zuständig ist. Sie entscheiden auch über Auftragsvergaben im Kostenrahmen von 30.000 bis 150.000 Euro.

Gemeinsam mit Vertretern der Stadtverwaltung besuchte im September 2019 bereits ein Großteil der Ausschussmitglieder die Bundesgartenschau in Heilbronn und ließ sich vor Ort von den Verantwortlichen über Herangehensweise, Verfahrensschritte und Gestaltungsprozesse bei einem solchen Großereignis informieren. Der Vorsitzende verlas einen kurzen Bericht zu dieser Fahrt.

Hauptbestandteil der Ausschusssitzung war jedoch die Präsentation des Interimsgeschäftsführers der Buga 2029 gGmbH (gemeinnützige GmbH) Rainer Zeimentz, der dem Gremium vor allem eine Botschaft mit auf den Weg gab: Lahnstein muss eine eigene Idee davon entwickeln, was für die Stadt mit der Buga erreicht werden soll und welche Position man mittelfristig einnehmen möchte. Im Anschluss tauschten sich Ausschussmitglieder und Buga-Geschäftsführung zu verschiedenen Fragen aus.

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 15.11.2019