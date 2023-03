OB Siefert gratuliert Alexander Erdlei zum Wedding Photo Award 2023

Lahnstein. Anfang März eröffnete Alexander Erdlei in der Adolfstraße 41 in Lahnstein ein Fotostudio – und bereits jetzt kann der gebürtige Niederlahnsteiner seine Wände mit einer besonderen Auszeichnung schmücken: Der Wedding Photo Award 2023 prämiert ihn als besten Hochzeitsfotografen Deutschlands.

Um Erdlei zu dieser Anerkennung zu gratulieren, besuchte ihn Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert in seinem Fotostudio. „Ich freue mich, dass Lahnstein mit Alexander Erdlei einen talentierten Fotografen gewonnen hat, der seiner Arbeit mit so viel Professionalität und Begeisterung nachkommt“, so OB Siefert.

Ist die Hochzeitsfotografie zwar Erdleis Passion, so hat er sich aber auch auf die Businessfotografie spezialisiert und sorgt mit Mitarbeiterportraits oder Teamfotos für eine gute Außendarstellung von Unternehmen. Pass- und Bewerbungsfotos gehören gleichermaßen zu seinem Berufsalltag. „Mein Vater hatte eine künstlerische Ader, die ich immer an ihm bewunderte. Lange fragte ich mich, wo meine wohl liegt und nun habe ich sie gefunden: Mit der Fotografie darf ich meine Leidenschaft zum Beruf machen“, blickt Alexander Erdlei zurück zu seinen Anfängen als Fotograf.

Bildunterzeile:

OB Lennart Siefert freut sich mit Alexander Erdlei über dessen Auszeichnung als besten Hochzeitsfotografen 2023. (Foto: Mira Bind / Stadtverwaltung Lahnstein)