Umzug in Linz abgeschlossen – Landrat Achim Hallerbach: „Moderne, freundliche Räumlichkeiten in 1A-Lage“

Kreis Neuwied/Linz. Einfach, unkompliziert, ortsnah: So soll die Kfz-Anmeldung sein. Und so bleibt sie auch in Linz. Nachdem die Verbandsgemeinde Eigenbedarf angemeldet hatte, musste sich die Neuwieder Kreisverwaltung nach neuen Räumlichkeiten für ihre Außenstelle in der Bunten Stadt umsehen. Fündig geworden ist sie im Meusch-Center, das nicht nur zentral gelegen ist, sondern auch Parkplätze direkt vor der Tür bietet. Dort sind nunmehr die Umbau- und Sanierungsarbeiten abgeschlossen, sodass die neue Zulassungsstelle in der Asbacher Straße nach einwöchiger Umzugspause am Montag, 20. März, eröffnet hat.

Landrat Achim Hallerbach freut sich über eine „moderne, zukunftsfähige sowie publikums- und mitarbeiterfreundliche Einrichtung in Linzer 1A-Lage“. Bequem für die Kunden ist auch, dass im gleichen Gebäude ein Schilderdienst öffnet. Gleichzeitig bittet Landrat Achim Hallerbach auch um Verständnis: „Wir sind als Kreisverwaltung im Meusch-Center Mieter. Der private Eigentümer hat den Umbau des Hauses noch nicht ganz abgeschlossen. Daher sieht es außen noch nach Baustelle aus. Aber das ist nicht von Dauer, und wir sind zuversichtlich, dass es am Ende ein sehr ansprechender Komplex wird. Gut Ding will manchmal Weile haben“, sagt er.

Davon ist auch der Linzer Verbandsgemeinde-Bürgermeister Frank Becker überzeugt, der froh ist, dass es weiterhin eine Kfz-Stelle in Linz gibt. „Ein solches Angebot in der Stadt ist für unsere Bürger wichtig. Dass wir dafür nicht weiter unsere Räume in der VG-Verwaltung anbieten konnten, war der reinen (Raum-)Not geschuldet“, sagt er.

In der Linzer Außenstelle der Kfz-Stelle arbeiten drei Kolleginnen der Kreisverwaltung. In der Vergangenheit haben sie pro Jahr rund 50.000 An-, Ab- und Ummeldungen bearbeitet. Geöffnet ist die Außenstelle immer montags, mittwochs und freitags von 8 bis 11.30 Uhr. Es findet keine Terminvergabe statt, die Bürger können einfach vorbeikommen.

Bildunterschrift: Die Kfz-Zulassungsstelle in Linz ist umgezogen. Seit Montag, 20. März, ist sie in frisch renovierten Räumen im Meusch-Center untergebracht. Foto: Kreisverwaltung Neuwied / Silke Läuer-Hermann