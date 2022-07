Brunnen abstellen, Heizungen runterdrehen, Gebäudebeleuchtung abschalten: Stadtverwaltung reagiert auf Energiekrise

Lahnstein. Die Stadt Lahnstein reagiert auf die aktuelle Energieknappheit und die gestiegenen Preise für Strom und Gas. „Wir alle sind aufgefordert, unseren Beitrag zu leisten. Die Stadtverwaltung möchte hier mit gutem Beispiel vorangehen“, teilt Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert mit.

Ziel ist es, im Hinblick auf die zweifelsfrei drohende Gasmangellage in den Wintermonaten, bereits jetzt durch eine Reduzierung des Verbrauchs an Heizenergie, aber auch an Strom, einen Beitrag zu leisten, der eine Befüllung der Gaslager der Bundesrepublik wieder ermöglicht. Aktuell werden rund 20% des verbrauchten Gases zur Gewinnung elektrischer Energie genutzt – daher ist auch Stromsparen eine geeignete Maßnahme, um den Verbrauch von Erdgas zu verringern.

Die Mitarbeiter in den städtischen Verwaltungsgebäuden stellen sich daher auf einige Änderungen ein: Die Warmwasserversorgung für Handwaschbecken und Teeküchen wird abgestellt, Büros künftig nur noch begrenzt beheizt und private Elektrogeräte entfernt. Zeitnah erfolgt die Umrüstung der Beleuchtung der Arbeitsplätze auf LED-Leuchtmittel, Flure werden so beleuchtet, dass die Mindestanforderungen der Arbeitssicherheit eingehalten werden. „In der aktuellen Lage, in der wir mit Energieengpässen im Winter rechnen müssen, ist es enorm wichtig, jetzt alle Hebel in Bewegung zu setzen“, so Siefert.

Auch in der Öffentlichkeit werden die Lahnsteiner bald Veränderungen bemerken, die zur Energieeinsparung beitragen. Aktuell wird die Umsetzbarkeit einer früher einsetzenden Nachtabsenkung der Straßenbeleuchtung überprüft. Geplant ist außerdem die Abschaltung der Beleuchtung repräsentativer Gebäude sowie der diesjährige Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung. Städtische Brunnen sind von den Energie-Sparmaßnahmen ebenfalls nicht befreit und werden künftig stillgelegt.

Ein weiterer Schritt um Strom zu sparen, ist die Absenkung der Temperatur und das Abstellen der Warmwasserversorgung in Lahnsteins Sporthallen und -anlagen.

„Auch wenn aktuell angesichts sommerlicher Temperaturen die Notwendigkeit einiger Maßnahmen hinterfragt werden mag, dürfen wir in Anbetracht der im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes gegebenen Hinweise und Warnungen die betrachteten Szenarien nicht unbeachtet lassen und müssen uns vorbereiten. Daher möchte ich auch alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufrufen, so gut wie möglich Energie zu sparen.“, appelliert Oberbürgermeister Lennart Siefert.

Bildumterzeile: Zur Energieeinsparung wird in diesem Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichtet. (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein)