Ladendiebstahl schlug fehl

Koblenz (ots) – Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Baumarkts in der August-Thyssen-Straße in Koblenz verhinderte am gestrigen Montag, 01.10.2019, 11.10 Uhr, den Diebstahl eines Durchlauferhitzers. Dieser sah, wie der Täter den Durchlauferhitzer über den Zaun des Geländes warf, auf dessen anderen Seite ein Mittäter das Gerät auffing. Beide Personen konnten ermittelt werden. Bei der Durchsuchung einer der Personen wurden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

veröffentlicht am: 02.10.2019