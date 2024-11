Neuwied (ots) – Neuwied – Am 06.11.2024 wurde gegen 13:30 Uhr ein aktueller Ladendiebstahl in der Innenstadt gemeldet, die Täter seien flüchtig. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine 30jährige Beschuldigte ermittelt und festgenommen werden. Sie steht im Verdacht Waren im Wert von etwa 600 Euro entwendet zu haben, die Ermittlungen dauern an.

