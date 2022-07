Kasbach-Ohlenberg (ots) – Am späten Samstagabend kam es zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall in der Ortslage Kasbach-Ohlenberg. Ein Fahrzeug der freiwilligen Feuerwehr war beim Ausladen nicht ordnungsgemäß gegen das Wegrollen gesichert und machte sich auf leicht abschüssigem Untergrund selbstständig. Die Beteiligten hatten noch versucht, das rollende Fahrzeug zu stoppen und verletzten sich dabei leicht. Das führerlose Fahrzeug rollte gegen eine kleine Infotafel, die aus der Verankerung gerissen wurde, und kam schließlich an einem Zaun zum Stehen. Glücklicherweise entstand nur geringer Sachschaden.

Quelle Polizei Rheinland-Pfalz