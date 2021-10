Kurze Probetöne bei Arbeiten an Koblenzer Sirenennetz möglich

Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Koblenz weist darauf hin, dass aktuell und in den kommenden Tagen vorbereitende Arbeiten für die Inbetriebnahme der bisher installierten Hochleistungssirenen im Koblenzer Stadtgebiet durchgeführt werden. Die Sirenen laufen hierbei einige Sekunden an und verstummen dann wieder. Es handelt sich nur um einen kurzen technischen Test und um keinen Alarm. Von Anrufen an die Feuerwehr-Leitstelle bittet die Stadtverwaltung Koblenz daher abzusehen.