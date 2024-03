Seit dem 8. März zeigt die Stadtgalerie Mennonitenkirche mit „Leidenschaft – Kunst – Textil“ eine neue und in dieser Form eher ungewöhnliche Ausstellung. Hier rückt das, in der bildenden Kunst sonst zumeist stiefmütterlich behandelte, Feld des Textilhandwerks explizit in den Fokus. In vielen innovativen Variationen werden die zahlreichen Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeiten von Textil eindrucksvoll verdeutlicht. Am Sonntag, 7. April, bietet sich allen Kunstinteressierten die Gelegenheit, ganz besondere Einblicke zu erlangen. Dann führt die Kuratorin Christina Körner ab 14 Uhr durch die Ausstellung. Als künstlerische Leitung hat Körner die Ausstellung maßgeblich konzipiert und zusammengestellt. Mit ihrer großen Fachkenntnis kann die Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin neue Blickwinkel auf die Exponate und ihre Komposition eröffnen. Die Stadtgalerie Mennonitenkirche, Schlossstraße 2, bittet um eine Anmeldung bis zum 3. April per E-Mail an stadtgalerie@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802-494.