Heute geht der erste Koblenzer Urban Art-Bus in den Linienbetrieb. Ab sofort können Fahrgäste in das Kunstwerk von Franziska Diekel einsteigen, die mit ihrem Entwurf den koveb Urban Art Wettbewerb gewonnen hat. Das prämierte Design, das die Elemente der Koblenzer Stadt-Silhouette mit leuchtenden Farben und Schrift kombiniert, wird für zwei Jahre täglich durch Koblenz fahren.

„Koblenz ist für mich bunt, lebendig, vielfältig – Heimat!“, beschreibt Franziska Diekel ihren Entwurf. „Ich freue mich sehr, dass ich über die koveb die Möglichkeit erhalten habe, diese Botschaft täglich mit anderen Menschen zu teilen“. Diekel ist privat künstlerisch tätig und absolviert hauptberuflich ein Studium der Grundschulpädagogik.

Ihre Botschaft: Es ist die Gemeinschaft, die unsere Stadt lebenswert macht. „Der Hintergrund meines Designs ist geprägt von lebhaften Farben, die die Vielfalt der Menschen in Koblenz symbolisieren. Darüber verteilen sich weiße Begriffe, die alle einen Bezug zu Koblenz haben – Sehenswürdigkeiten, Stadtteile, aber auch Begriffe wie „Baustellen“. In einer weiteren Ebene habe ich die Silhouetten bekannter Bauwerke und Wahrzeichen von Koblenz integriert. Als verbindendes Element unserer Stadt sind im Hintergrund Teile des koveb-Liniennetzes eingebaut.

„ConfluentTogether“ habe ich als Wortspiel-Slogan für den Dachkranz gewählt, weil er meiner Meinung nach das Wesen von Koblenz gut widerspiegelt. Angelehnt an die Herkunft des Namens Koblenz von „Confluentes“ geht es um das „gemeinsame Zusammenfließen“. Der Spruch soll verdeutlichen, dass Koblenz ein Ort ist, an dem Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenkommen und die Stadt durch ihre Gemeinschaft lebendig machen. Dies wird auch durch die Silhouette der Balduinbrücke unterstrichen, in deren Säulen menschliche Umrisse angedeutet sind, die die Brücke Seite an Seite gemeinsam tragen.“

Zum Hintergrund: koveb Urban Art Wettbewerb

Im vergangenen Herbst hatte die koveb dazu aufgerufen, Entwürfe für einen Street Art Bus einzureichen. Das Design der 23-jährigen Koblenzerin Franziska Diekel hat die Jury – bestehend aus Kulturdezernent Ingo Schneider, Urban Artist Steffen Tschuck alias Citer, das Kommunikations-Team der koveb sowie die Koblenzer Öffentlichkeit per Social-Media-Voting – klar überzeugt (s. auch pdf-Anlage). Der Entwurf wurde nun von Experten auf Busgröße übertragen und auf einen koveb-Solobus foliert.

Pressebild 1: v.l. Kulturdezernent Ingo Schneider (Mitglied in der Jury des Projekts), Franziska Diekel (Gewinnerin koveb Urban Art Wettbewerb), Tina Rudolph (koveb Kommunikation und Marketing), Hansjörg Kunz (koveb Geschäftsführer) / (c) koveb, Dieter Maurer