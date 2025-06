Zehn kostenfreie Konzerte von Juni bis August – Vielfalt der regionalen Musikszene im Herzen von Koblenz

Die beliebte Open-Air-Konzertreihe „Kulturstufen“ geht in die nächste Runde: Vom 25. Juni bis zum 27. August 2025 verwandeln sich die Schlossstufen am Koblenzer Rheinufer erneut in eine Bühne für lokale Musikkultur. Immer mittwochs um 19 Uhr erleben Besucher:innen hier abwechslungsreiche Live-Musik – kostenfrei und unter freiem Himmel.

Mit insgesamt zehn Konzerten bildet das Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz auch in diesem Jahr die große Bandbreite der regionalen Musikszene ab – auf dem Programm stehen unter anderem Jazz, Pop, Blues, Rock, Klassik und Weltmusik. Alle Musikgruppen haben einen Bezug zu Koblenz oder der näheren Umgebung. Die Kulturstufen sind ein Bühnenformat, das gezielt die lokale Musikszene in den Mittelpunkt rückt.

Ein Ort der Begegnung und des Genusses

Die Schlossstufen bieten nicht nur eine beeindruckende Kulisse direkt am Rhein, sondern laden auch zum Verweilen ein. Für das leibliche Wohl sorgt die Ufer-Bar der Koblenz-Touristik, die von verschiedenen lokalen Gastronomen betrieben wird.

Große Resonanz – bewährtes Format

Bereits 2024 erfreuten sich die Kulturstufen großer Beliebtheit: Hunderte Besucher:innen füllten regelmäßig die Schlossstufen. Das Publikum war bunt gemischt, die Stimmung heiter. Kulturdezernent Ingo Schneider freut sich bereits auf die Fortsetzung im Jahr 2025: „Mit der Konzertreihe in dieser Form und der Kooperation mit der Ufer-Bar haben wir im vergangenen Jahr Neuland betreten. Es war toll, zu erleben, wie viele Menschen wir damit überzeugen konnten, wie viel Spaß alle Beteiligten und vor allem die Besucherinnen und Besucher daran hatten. Freuen wir uns also gemeinsam auf die Neuauflage und auf einen tollen Sommer an und auf den Kulturstufen.“

Höhepunkte des Programms

Den Auftakt macht am 25. Juni das Trio „jazztag“ mit jazzigen Arrangements von Klassikern und Popsongs – eine charmante Mischung aus Barjazz und Chansons, die auf eigene Weise interpretiert werden. Zudem erwartet das Publikum unter anderem der Auftritt eines Duos der Rheinischen Philharmonie (16. Juli), ein orientalischer Abend in Kooperation mit dem Beirat für Migration und Integration der Stadt Koblenz (23. Juli) sowie ein Konzert der international bekannten Musiker:innen Benedict Kloeckner und Clémence de Forceville (6. August).

Möglich gemacht wird die Durchführung der Veranstaltungsreihe durch die Unterstützung der PSD Bank Koblenz eG, die die Kulturstufen 2025 als exklusiver Partner präsentieren.

Termine

Jeweils mittwochs um 19 Uhr

25.06.2025 – jazztag –

02.07.2025 – Swing Ahead Trio

09.07.2025 – Blues Bändinos

16.07.2025 – DIE RHEINISCHE – Romantische Saitenklänge am Rhein –

23.07.2025 – Orientalischer Abend – Im Klang des Saz

30.07.2025 – Heyer Vibes

06.08.025 – Benedict Kloeckner und Clemence de Forceville

13.08.2025 – No Fear

27.08.2025 – x-dream

20.08.2025 – Birds Out!

Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter:

Foto: Kulturstufen 24.07.2024, Copyright: Koblenz-Touristik GmbH, Kai Myller