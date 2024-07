Ein lauer Sommerabend, entspannt auf den Schlossstufen sitzen und Musik mit einem kühlen Glas Wein genießen. Diese ideale Kombination aus musikalischem Genuss und erfrischenden Getränken versprechen die Kulturstufen 2024 mit insgesamt 12 Veranstaltungen, die eine Gelegenheit bieten, den Sommer in Koblenz auf eine ganz besondere Weise zu erleben. Das beliebte Format „Kulturstufen“ wird dieses Jahr nicht nur fortgesetzt, sondern auch zeitlich erweitert und mit neuen Highlights bereichert. Diese musikalische Veranstaltungsreihe im öffentlichen Raum verwandelt die Schlossstufen am Rhein-Ufer während der Sommermonate in einen lebendigen Treffpunkt. Regionale Musikerinnen und Musiker sowie Bands unterschiedlichster Stilrichtungen nutzen diesen besonderen Ort als Bühne unter freiem Himmel und schaffen somit eine einzigartige Atmosphäre. Von Klassik über Jazz bis hin zu modernen Klängen – das abwechslungsreiche Programm garantiert, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Die Schlossstufen bieten hierbei eine beeindruckende Kulisse, die das Musikerlebnis zugleich intensiver gestaltet. Zudem schafft die entspannte Atmosphäre eine Gelegenheit für Menschen aller Altersgruppen und Herkunft, zusammenzukommen und ein gemeinsames Musikererlebnis zu erfahren.

“Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr das Programm der Kulturstufen deutlich ausbauen konnten. Jeden Mittwoch im Veranstaltungszeitraum erwartet die Besucherinnen und Besucher jetzt an diesem einmaligen Platz in den Rheinanlagen ein tolles, kulturelles Programm. Das werden Sommerabende in Koblenz, die man sich nicht entgehen lassen sollte.”, so der Dezernent für Kultur und Bildung, Ingo Schneider.

Entsprechend dieser Vorfreude organisiert das Kultur- und Schulverwaltungsamt von Mitte Juli bis Anfang Oktober jeden Mittwoch ab 19:00 Uhr Konzerte auf den Schlossstufen am Rhein. Allerdings ist eine zeitliche Ausweitung bei weitem nicht alles. Parallel zu den Kulturstufen eröffnet in diesem Jahr oberhalb der Schlossstufen die, von der Koblenz-Touristik organisierte, Ufer-Bar. Hier sorgen Koblenzer Gastronomen für das leibliche Wohl der Gäste und bieten eine erlesene Auswahl an regionalen Weinen, Bieren und Softgetränken an.

Die diesjährigen Kulturstufen werden offiziell am 17. Juli durch Oberbürgermeister David Langner eröffnet. Anschließend tritt die Band „The Dream of Gypsy“ auf und bietet mit jazzigen Rhythmen einen herausragenden Start in eine Reihe unvergesslicher Sommerabende.

