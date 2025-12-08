Kinderkonzert begeisterte im Neuwieder Heimathaus

Ein ganz besonderes Konzerterlebnis bewies zuletzt in der fast voll besetzten Neuwieder Stadthalle Heimathaus, wie mitreißend kulturelle Bildung sein kann. Hunderte Grundschulkinder der 3. und 4. Klassen aus der Kinderfreundlichen Kommune erlebten gemeinsam mit dem Konzertorchester Koblenz und der städtischen Musikschule ein lebendiges, bewegendes und kreatives Kinderkonzert zum Mitmachen rund ums Thema Zirkus.

Bereits im Vorfeld hatten die Grundschulkinder mit dem Einüben der Liedtexte, Bastelideen und kleinen Choreografien auf den Tag hingearbeitet. Und das war während des Konzerts deutlich zu spüren: Bei Liedern wie „99 Luftballons“, „Wellerman“ oder dem „Elefanten“ aus dem Karneval der Tiere wurde begeistert gesungen und getanzt. Viele selbst gestaltete Masken und Kunstwerke, die auf der großen Leinwand über der Bühne präsentiert wurden, bezeugten die Kreativität der Schülerinnen und Schüler aus der Deichstadt. Für strahlende Kinderaugen sorgte auch die kindgerechte und lebendige Moderation von Jana Forkel, die viele Kinder aus der „Sendung mit der Maus“ kennen. Sie führte das junge Publikum nicht nur gekonnt durch das Programm, sondern sorgte immer wieder an passender Stelle mit eigenen Beiträgen dafür, dass die Mädchen und Jungen aktiv in das Konzert eingebunden wurden.

„Das war ein großartiger Tag für die kulturelle Bildung in unserer Stadt. Das erste Kinderkonzert in Neuwied wird bestimmt nicht das letzte gewesen sein!“, begeisterte sich Bürgermeister Peter Jung, der das Live-Spektakel in Mitten der Kinderschar erlebte. „Mein Dank gilt dem Konzertorchester Koblenz, der Musikschule der Stadt Neuwied, Jana Forkel, den Lehrkräften sowie den Unterstützern Stadtwerke Neuwied, Gemeindliche Siedlungsgesellschaft und VR Bank Rhein-Ahr-Eifel.“

BUZ: Passend zum kindgerechten Thema Zirkus war auch die Bühne im Heimathaus dekoriert.

(Foto: Rainer Claaßen)