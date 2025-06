Besondere Höhepunkte aus Theater, Gesang, Jazz und Kabarett

Außergewöhnliche Erlebnisse schaffen auch in diesem Sommer die Konzerte, Lesungen, Theater und Kabarett im stimmungsvollen Ambiente des ehemaligen Prämonstratenserklosters Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis. Der Englische Garten und die eindrucksvolle Kirche werden im Juni und Juli wieder zur Bühne für ein vielfältiges Kulturprogramm. Seit Jahren stehen die Rommersdorf Festspiele bei Fans und Neuentdeckern für niveauvolle Unterhaltung in besonderer Atmosphäre. „Kultur in der Abtei“ ist hier nicht nur ein Slogan, sondern gelebtes Programm:Vom Kulturbüro der Stadt Neuwied mit Fingerspitzengefühl für Qualität und Vielfalt zusammengestellt, kombiniert es Bewährtes mit Neuem. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.

Freitag, 13. Juni: Ein-Mann-Theatererlebnis mit Tiefgang – „Jedermann“

Zum Auftakt bringt Boris Weber eine ganz besondere Fassung des Klassikers „Jedermann“ auf die Bühne im Englischen Garten – als Solo-Theater! Die berühmte Geschichte vom Leben und Sterben des reichen Mannes, von Gier, Reue und Erlösung, wird in einer eigens für die Freie Bühne Neuwied entwickelten Version erzählt – intensiv, konzentriert und eindrucksvoll. Der Englische Garten wird dabei zur Kulisse für eine kraftvolle Neuinterpretation eines der bekanntesten Werke der Theaterliteratur.

Samstag, 14. Juni: Ina Paule Klink – charmant, persönlich, musikalisch

Schauspielerin und Musikerin Ina Paule Klink, bekannt aus Serien wie „Wilsberg“ oder dem „Zürich-Krimi“, ist mit ihrer Tour „vertraulich“ zu Gast in der Abtei Rommersdorf. Die sympathische Sängerin präsentiert ihr mittlerweile drittes Album – mit ehrlichen Texten, gefühlvollen Melodien und einem Sound, der unter die Haut geht. Unterstützt von einer hervorragend besetzten Band lädt Paule das Publikum zu einem Abend ein, der berührt, zum Lächeln bringt und bei dem Gäste sich rundum willkommen fühlen.

Sonntag, 15. Juni: Jazz auf höchstem Niveau – Alma Naidu & The Rhine Phillis Orchestra

Mit „Great Voices in Jazz“ erwartet das Publikum ein echter musikalischer Höhepunkt: Die Big Band des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie – The Rhine Phillis Jazz Orchestra – spielt unter der Leitung von Stefan Pfeifer-Galilea ein eigens arrangiertes Programm mit Neuinterpretationen großer Jazzstücke. Stargast des Abends ist die vielfach ausgezeichnete Sängerin Alma Naidu, deren klare, gefühlvolle Stimme zu den aufregendsten der deutschen Jazzszene gehört. Ein Abend voller Virtuosität, Swing und Emotion im Englischen Garten.

Mittwoch, 18. Juni: Wilfried Schmickler – Kabarett zwischen Wortgewalt und Poesie

Mit Wilfried Schmickler kehrt ein Meister des politischen Kabaretts in die Abteikirche zurück. In seinem neuen Programm „Herr Schmickler bitte!“ wechselt er elegant zwischen beißender Gesellschaftskritik, satirischen Gedichten und nachdenklichen Momenten. Pointiert, scharfzüngig und mit großem Gespür für Sprache gehört Schmickler zu den ganz Großen seines Fachs – ausgezeichnet mit allen wichtigen Kabarettpreisen. Kabarett, das zum Lachen reizt, zum Nachdenken anregt und lange nachhallt.

Tickets und weitere Informationen

Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen der Rommersdorf Festspiele hat begonnen. Das komplette Programm mit allen Terminen und Beschreibungen sowie der Möglichkeit zum Ticketkauf ist online verfügbar unter: www.rommersdorf-festspiele.de. Karten sind zudem erhältlich unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, Tel. 02631 802 5555, und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Veranstaltungsort für alle Termine ist die Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis, Stiftsstraße 2.