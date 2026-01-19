Januar – 1. Februar: Currywurstfestival und ChocolART setzen auf Genussvielfalt und bekommen mehr Platz in der Innenstadt – Verkaufsoffener Sonntag

Wenn das Currywurstfestival am letzten Januarwochenende wieder startet, dürfen sich Besucher auf eine außergewöhnliche kulinarische Bandbreite freuen. Gemeinsam mit der ChocolART verwandelt sich die Neuwieder Innenstadt erneut in eine große Genussmeile. In diesem Jahr setzt das Stadtmarketing dabei bewusst auf eine erweiterte Fläche und mehr Raum für Besucher.

Das Currywurstfestival erstreckt sich zwischen Marktstraße und Luisenstraße. Dort präsentieren 33 Stände den Kultsnack in zahlreichen Varianten. Neben klassischen Bratwürsten reicht das Angebot von Rindswurst, Wildbratwurst und Krakauer über Blutwurstgriller, Schwarze Bratwurst und Kartoffelwurst bis hin zu besonderen Sorten wie Trüffelbratwurst, Lammbratwurst, Winzerbratwurst, Käsewurst oder Pizzawurst. Damit zeigt das Festival einmal mehr, wie vielfältig Currywurst interpretiert werden kann.

Passend dazu fällt auch die Auswahl an Soßen besonders groß aus. Besucher können zwischen neun Schärfegraden wählen oder zu ausgefallenen Kreationen greifen. Angeboten werden unter anderem Champagnerschaum, Kellerbiersoße, Wildpreiselbeersoße, Lakritz Currywurst, Flower Power Curry, Black Mamba Soße oder Winter Zauber. Internationale Varianten von Berliner Art über Mexikanische Art bis hin zu Afrikanischer Art sorgen für zusätzliche Abwechslung.

Und mehr noch: Auch für viele Aussteller ist das Currywurstfestival ein echtes Highlight, bei dem sie sich gern mit der Konkurrenz messen. Entsprechend groß ist der Ehrgeiz, den Besuchern etwas Besonderes zu bieten. Zahlreiche Anbieter entwickeln eigens für Neuwied neue Wurst- oder Soßenkreationen. Was genau auf den Grill oder in die Schöpfkelle kommt, bleibt oft bis zum Festival geheim. Gerade diese Mischung aus Vielfalt, Kreativität und Überraschung macht den besonderen Reiz der Veranstaltung aus.

Die ChocolART ergänzt das herzhafte Angebot mit süßen Spezialitäten. Die 18 Stände werden beim gemeinsamen Festival erstmals auf der Fläche vor dem Media Markt aufgebaut. Diese zusätzliche Fläche erweitert das Veranstaltungsgelände spürbar. Ziel ist es, die stark frequentierten Bereiche zu entzerren und mehr Platz vor den einzelnen Buden zu schaffen. In den vergangenen Jahren war es aufgrund der großen Beliebtheit dieser Kult-Veranstaltung vor allem am verkaufsoffenen Sonntag immer wieder sehr eng geworden. Wer sich Sorgen wegen der entfallenden Parkflächen mag, sei beruhigt: In diesem Jahr steht stattdessen das Sulzbacher Rondell wieder zur Verfügung.

Inhaltlich bleibt die ChocolART ein Paradies für Schokoladenliebhaber. Angeboten werden unter anderem Pralinen, Tafelschokoladen, Bruchschokolade, Brownies, Macarons, Baumkuchen, Nougat, Marzipan, Schokofrüchte, heiße Schokolade, Bubblewaffeln, Crêpes, vegane Churros, britischer Fudge sowie verschiedene Schokoliköre. Viele Produkte eignen sich auch zum Mitnehmen oder als Geschenk.

Abgerundet wird das Genusswochenende durch einen verkaufsoffenen Sonntag, der den Innenstadtbesuch zusätzlich attraktiv macht. Das Currywurstfestival mit ChocolART findet von Freitag, 30. Januar, bis Sonntag, 1. Februar, statt und zählt zu den publikumsstärksten Winterveranstaltungen in Neuwied.