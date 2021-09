Oberwesel (ots) – Am Mittwoch, den 22.09.2021 wurde gegen 14:10 Uhr ein Wohnungsbrand in Oberwesel gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand stand. Der Wohnungsinhaber war bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht im Haus, jedoch wurde noch ein Hund vermisst. Dieser konnte im Rahmen der Löscharbeiten aus der brennenden Küche gerettet werden. Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht genau beziffern. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.