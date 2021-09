Workshop am Sonntag, 26.09. von 10 bis 18 Uhr mit Jochen Hiester in der Kulturfabrik im Rahmen der “Koblenzer Wochen der Demokratie”

In dem Seminar werden Fertigkeiten, die einen friedlichen und kooperativen Umgang mit anderen Menschen ermöglichen, demonstriert und geübt. Diese Fertigkeiten begünstigen es, dass auch sehr unterschiedliche Menschen gut miteinander auskommen können und einander akzeptieren. Während eine jegliche Konfliktbearbeitung, die letztlich auf die Nicht-Erfüllung von Bedürfnissen der Beteiligten in dem Konflikt hinausläuft, Menschen jeder Art schwächt, passiert das Gegenteil bei Konfliktbearbeitungen, die letztlich den Bedürfnissen aller Beteiligten entgegenkommt. Erfahrungsgemäß wird es so sein, dass von den Teilnehmenden mehrfach Konfliktbeispiele gewählt werden, die das Zusammenleben von mehreren Generationen betreffen. Diese Beispiele sind besonders geeignet, um aufzuzeigen, wie Eltern, Jugendliche und Kinder einen Umgang miteinander einüben können, von dem alle profitieren.

Anmeldung per E-Mail an j.hiester@gmx.de.

Die Teilnahme ist kostenfrei!

Das Angebot findet in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Ortsverband Koblenz und der Universität Koblenz statt und wird gefördert durch die Partnerschaft für Demokratie Koblenz im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.