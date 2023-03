Der Frühling zieht in Koblenz ein: Dank der unzähligen Blumenzwiebeln, die der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen über die Jahre im gesamten Stadtgebiet in die Erde gebracht hat, erblüht Koblenz in den ersten wärmenden Sonnenstrahlen. Zarte Krokusse unter anderem am Rheinufer stehen derzeit in voller Blüte und auch die ersten Narzissen (auch Osterglocken genannt) sorgen bereits für gelbe Farbtupfer beispielsweise auf dem Friedrich-Ebert-Ring.

Rund 26.000 Blumenzwiebeln wurden allein im vergangenen Jahr nachgepflanzt. Die Gesamtzahl für Koblenz kennen die Stadtgärtner nicht, zumal einige Sorten mit der Zeit verschwinden, während andere sich Jahr für Jahr vermehren. So werden zum Beispiel die zartvioletten Elfen-Krokusse (botanischer Name Crocus tommasinianus) im Volkspark in Lützel immer mehr und überziehen die Wiese mit einem Blütenteppich. Ursprünglich hatten die Gärtner des Eigenbetriebs hier 100.000 Zwiebeln in der Mitte der Grünfläche gepflanzt. Wegen der tollen Wirkung wurde einige Jahre später noch einmal nachgelegt und weitere Elfen-Krokusse in den Randbereichen gesetzt. Wie viele geöffnete Blüten derzeit ihre knallig orangefarbenen Staubbeutel präsentieren, kann vermutlich niemand mehr zählen. Die Masse an Elfen-Krokusse lockt viele Spaziergänger in den Volkspark. Die Stadtgärtner bitten darum, nicht über die Blüten zu gehen, da sie sehr empfindlich sind.

Das gilt auch für viele anderen Standorte, unter anderem am Neuendorfer Rheinufer neben dem Spielplatz und an Konrad-Adenauer-Ufer, wo bunte Bänder aus lila und gelben Krokussen die Wiesen schmücken. Farbenfroh geht es außerdem in Güls an der Mosel in Höhe des Ortseingangs zu. Die Krokus-Blüten sind aber nur der Anfang: In den kommenden Wochen werden sie von unzähligen Narzissen und später von Tulpen abgelöst. Auch hier gilt: Bitte nicht betreten und nicht pflücken, damit sich möglichst viele Menschen daran erfreuen können. Besonders spektakulär wird es voraussichtlich wieder auf den Flächen zwischen Clemensplatz und Konrad-Adenauer-Ufer, wo rot und rosa schimmernde Darwin-Tulpen an die Bundesgartenschau 2011 erinnern.

Ab Ende März erblühen dann die Blausternchen (bot. Name Scilla) in den neuen Festungsparks Asterstein und Kaiser Franz. Sie sind 2019 und 2020 für einen besonderen Kontrast unter weißen Himalaya-Birken gepflanzt worden. Schon jetzt lässt sich erkennen, dass diese Zwiebelblumen sich vermehren, die Flächen mit der Zeit immer schöner werden und die Koblenzer in Zukunft mit blauen Blütenteppichen erfreuen.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Am Rheinufer in Neuendorf erblühen die Krokusse auf Wiese neben dem Spielplatz. Die Osterglocken brauchen noch einige wärmere Tage.