Kürzlich bot die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ auf dem Wochenmarkt im Stadtteil Ehrenbreitstein einen Informations- und Beratungsstand zur Kriminalprävention an. In Zusammenarbeit mit den Seniorensicherheitsberaterinne n Anna Plato und Barbara Prusseit konnten zahlreiche Besuchende umfassend zu den Themen Einbruchschutz, Online- und Telefonbetrug sowie über die Tricks der Taschendiebe informiert werden.

Mit großem Interesse nahmen die Marktbesuchenden die Gelegenheit wahr, sich direkt vor Ort beraten zu lassen. Besonders Seniorinnen und Senioren profitierten von den wertvollen Tipps, die praxisnahe Lösungen für die individuelle Sicherheit im eigenen Zuhause und im öffentlichen Raum aufzeigten. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, da sie nicht nur viele Menschen erreichte, sondern auch zahlreiche persönliche Gespräche zu sicherheitsrelevanten Themen ermöglichte.

Die Geschäftsstellenleitung der Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“, Natalie Bleser, bedankt sich bei den Beteiligten und betont die Wichtigkeit der kontinuierlichen Aufklärung zur Kriminalprävention, um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger kontinuierlich auf einem hohen Niveau zu halten.

Foto: Stadt Koblenz/Natalie Bleser